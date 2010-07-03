Песков прокомментировал полеты бомбардировщиков США у границ РФ

Появление бомбардировщиков США около российских границ создает дополнительную напряженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что с военно-тактической точки зрения комментарии могут давать только военные эксперты.
"Но в целом я, наверное, ограничусь только тем, что, безусловно, подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации", – цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля выразил сожаление такими действиями американских властей.
Ранее в четверг министерство обороны России опубликовало видео сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.
Для сопровождения в воздух поднялись два истребителя Су-27. Бомбардировщик США после приближения российских самолетов изменил траекторию полета.
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