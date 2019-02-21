В Госдуме отреагировали на петицию в США о продаже Канаде штата Монтана

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал созданную в США петицию с предложением продать Канаде штат Монтана с целью уменьшить госдолг.
"Я сомневаюсь, что Соединенные Штаты будут разбазаривать свои территории, тем более что большой госдолг не представляет для них проблемы", – цитирует депутата RT.
По словам Морозова, госдолг для США является способом "собирать дань со всего мира". Он также отметил, что "в интернете появляется много всяких петиций, которые выглядят смехотворно, и это одна из них".
Также парламентарий предположил, что это похоже на "чей-то пиар-проект", и призвал обратить внимание на то, как люди подписывают эту петицию.
"Там может быть много ботов и тому подобного. Я бы не доверял этим цифрам, которые могут быть искусственно накручены", – заключил Морозов.
В США предложили продать штат Монтана Канаде за 1 триллион долларов. Таким образом авторы инициативы предлагают уменьшить американский государственный долг.
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