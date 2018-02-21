Кабмин утвердил 30 госуслуг для комплексного запроса в МФЦ

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Правительство РФ утвердило перечень 30 госуслуг, предоставляемых в МФЦ по принципу "одного окна". Соответствующий документ подписал Дмитрий Медведев.

"Принятое решение позволит реализовать один из главных принципов "одного окна", в соответствии с которым предоставление услуг по комплексному запросу будет осуществляться после однократного обращения заявителя", – говорится в пояснительной записке.

Согласно распоряжению, граждане смогут получить услуги со стороны МВД, Федеральной налоговой службы, Ростреестра, Росимущества, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федеральной службы судебных приставов.

Ранее Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон, который позволяет оплачивать государственные и муниципальные услуги через МФЦ. Нововведения были разработаны в Минфине, проект внесли в Госдуму в июне 2017 года.

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