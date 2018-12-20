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20 декабря, 19:50

Путин счел крайне важным оградить молодежь от влияния экстремистов

власть безопасность

20 декабря, 19:50

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Борьба с экстремизмом – одна из важнейших задач органов безопасности, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что крайне важно оградить от влияния экстремистов молодежь.

"Органам безопасности следует как и прежде быстро реагировать на любые посягательства на основы конституционного строя, провокации националистов, на попытки разжечь религиозную вражду", – цитирует президента ТАСС. Он отметил, что такая работа – вклад в "укрепление единства и сплоченности" российского общества.

Выступая на торжественном концерте в честь Дня работника органов безопасности РФ, глава государства также назвал спецслужбы России важнейшей опорой страны – в первую очередь в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Так было всегда, обратил внимание Путин.

"Вы выполняете множество серьезных задач и ключевая из них – это борьба с международным терроризмом", – заключил он.

На ежегодной большой пресс-конференции Путин тоже затронул вопросы безопасности. Говоря о запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, он согласился с лидером США Дональдом Трампом в том, что по ИГИЛ в Сирии нанесены серьезные удары. В то же время президент напомнил об опасности перетекания этих и подобных им группировок в соседние регионы и страны. Он считает, что это большая опасность для всех.

власть безопасность

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