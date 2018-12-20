Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20 декабря, 15:53

Президент рассказал о военной политике в Крыму

власть политика

20 декабря, 15:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Крым является частью России, поэтому она будет развивать там военную политику так, как считает нужным для обеспечения своей безопасности. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе пресс-конференции 20 декабря.

"В 2014 году люди, проживающие в Крыму, пришли на референдум и проголосовали в конечном итоге за воссоединение с Российской Федерацией. После соответствующих внутригосударственных процедур Крым стал частью РФ. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым – не исключение", – подчеркнул президент.

Он добавил, что безопасность России в этом направлении будет обеспечена. "Ничего лишнего" на полуострове Россия создавать не намерена, однако то, что нужно, будет сделано, сказал Путин.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что базой для укрепления страны должен быть патриотизм.

Прямой эфир ежегодной пресс-конференции президента России транслируется на телеканале Москва 24. На мероприятие аккредитованы 1702 журналиста.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

власть политика

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика