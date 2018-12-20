Президент рассказал о военной политике в Крыму

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Крым является частью России, поэтому она будет развивать там военную политику так, как считает нужным для обеспечения своей безопасности. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе пресс-конференции 20 декабря.

"В 2014 году люди, проживающие в Крыму, пришли на референдум и проголосовали в конечном итоге за воссоединение с Российской Федерацией. После соответствующих внутригосударственных процедур Крым стал частью РФ. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым – не исключение", – подчеркнул президент.

Он добавил, что безопасность России в этом направлении будет обеспечена. "Ничего лишнего" на полуострове Россия создавать не намерена, однако то, что нужно, будет сделано, сказал Путин.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что базой для укрепления страны должен быть патриотизм.

Прямой эфир ежегодной пресс-конференции президента России транслируется на телеканале Москва 24. На мероприятие аккредитованы 1702 журналиста.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.