Путин оценил результаты борьбы с допингом спортсменов в России

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РФ проделала колоссальную работу по устранению нарушений антидопинговых правил. Такое заявление сделал Владимир Путин, отметив, что борьба с допингом в российском спорте еще не дала 100-процентного результата.

Общаясь с журналистами, Путин подчеркнул, что в стране создана хорошая база, способная вывести борьбу с допингом на новый уровень. При этом глава государства подчеркнул, что аналогичные проблемы есть во всем мире. "Мы должны стремиться к тому, чтобы это было нулевое применение", – сказал президент.

За время пресс-конференции, которая состоялась в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, президенту задали почти 70 вопросов. Мероприятие, на которое аккредитовались 1702 журналиста, продлилось три часа 44 минуты.

Пресс-конференция стала первой с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае текущего года.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

