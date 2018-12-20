Путин высказался о долевом строительстве

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Российским компаниям стоит отказаться от долевого строительства, несмотря на риск спада в отрасли. Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе большой пресс-конференции.

Президент РФ убежден, что стране нужен переход на новую модель привлечения средств граждан в строительство. "Надо, безусловно, переходить на цивилизованные способы финансирования этой отрасли, даже если это приведет к некоторому снижению в строительном секторе", – сказал глава государства.

По его словам, проблема людей, которые вложили деньги в новые квартиры и в итоге не получили свои ключи, никогда не будет решена, если застройщики продолжат безответственно привлекать деньги россиян.

Во время общения с журналистами Путин также назвал два самых главных события уходящего года. По его мнению, таковыми стали президентские выборы и чемпионат мира по футболу.

Первая пресс-конференция с момента вступления Путина на новый президентский срок началась 20 декабря в полдень. Она проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На мероприятие аккредитовались 1702 журналиста.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.