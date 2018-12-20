Путин назвал недостаточной поддержку промышленности России

телеканал Москва 24

Поддержка промышленности в России в настоящее время недостаточна. Чтобы это изменить был подготовлен ряд программ, в раках которых до 2024 года на развитие отраслей отечественного производства выделят 1,376 триллиона рублей, заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что промышленный рост в России в целом превышает ВВП и составляет 3%. В частности, перерабатывающая промышленность демонстрирует рост 3,2%.

При этом легкая промышленность развивается более стремительно. К примеру, за 10 месяцев производство продуктов питания выросло на 13%. А рост производства одежды и обуви составил 9%. Озвученные цифры президент счел хорошими показателями.

Разработанные государством программы поддержат легкую промышленность, авиацию и других отраслей. В частности, в 2019 году на эти цели направят 450 миллиардов рублей.

Ранее Путин заявил представителям прессы, что правительство страны готовит поправки в законодательство, упрощающие получение гражданство не только для граждан Украины.

20 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной проходит 14-я конференция Владимира Путина. На мероприятие аккредитовались 1702 журналиста. Это рекордное количество.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.