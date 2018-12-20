Ресурсы надо концентрировать на важнейших направлениях развития РФ – Путин

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Все имеющиеся ресурсы надо концентрировать на важнейших направлениях развития России, сообщил Владимир Путин на пресс-конференции. По его словам, правительство над этим работает.

По его словам, стране нужен прорыв, нужно "прыгнуть в новый технологический уклад". Он подчеркнул, что без этого у страны нет будущего.

"Как организовать эту работу, просто так раздать эти деньги и все? Во-первых, надо было их найти, мы занимались и формулированием задач, и поиском этих ресурсов в течение всего 2017 года, правительство, администрация напряженно над этим работали", – заявил Путин.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.