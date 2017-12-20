Депутаты ГД предложили списать гражданам долги по налогу на доходы

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В Госдуме предложили списать долги по налогу на доход физических лиц по состоянию на 1 января 2017 года.

Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов: Владимир Сысоев, Ярослав Нилов, Сергей Катасонов, Вадим Деньгин, Иван Абрамов и другие. Авторы считают, что эта инициатива поможет улучшить материальное положение граждан.

По их мнению, налоги на имущество, земельные, транспортные, а также по доходу, полученные в виде материальной выгоды, следует признать безнадежными к взысканию, передает RT.

Предполагается также списать недоимку с прекративших деятельность индивидуальных предпринимателей по штрафам, страховым взносам и пеням. Это относится только к тем, кто в течение года не получал доход.

"Россияне несут значительную финансовую нагрузку: это и ипотека, и закредитованность, и обязательные платежи. По состоянию на 1 октября 2017 года общая задолженность граждан по кредитам составляет свыше 11 миллиардов рублей. Не лучше обстоит ситуация и с малым бизнесом, который, несмотря на убытки, должен искать дополнительные средства на уплату налогов и страховых взносов", – сказал Сысоев.

Он добавил, что необходимо перезагрузить систему, чтобы позволить россиянам "свободно вздохнуть".

Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил проект закона, по которому физическим лицам спишут задолженность по имущественным налогам, образовавшуюся на 1 января 2015 года.

14 декабря во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин предложил освободить россиян от просроченной задолженности по налогам, накопившихся в силу несовершенства налоговой системы.