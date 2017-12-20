В Кремле выразили несогласие с формулировкой резолюции ООН по Крыму

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Украинскую резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму, которую Генассамблея ООН приняла 19 декабря, в Кремле считают неправильной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с ними", – цитирует слова Пескова РИА Новости.

При этом, как отметил политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, принятая ООН резолюция является конъюнктурным документом. Он подчеркнул, что эта резолюция носит рекомендательный характер, и поэтому ее рекомендации "странно воспринимать всерьез". По мнению эксперта, ставя в ООН вопрос о ситуации с правами человека в Крыму, Киев, тем самым, стремится напомнить о себе.

"Это такая политика удержания себя у власти и сохранения себя в активном политическом поле", – пояснил Шатров.

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о состоянии охраны прав человека в Крыму. Документ был предложен Украиной в соавторстве с 30 другими странами. В нем осуждается якобы "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" в Крыму.