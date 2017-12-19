ГА ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму

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Генеральная Ассамблея ООН приняла большинством голосов резолюцию касательно состояния охраны прав человека в Крыму. Документ также осуждает якобы "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" на полуострове.

Текст резолюции предложен Украиной в соавторстве с 30 странами. Документ поддержали 70 государств, включая страны ЕС и США. Против высказались 26 стран, среди них РФ, Армения, Индия, Китай, Сербия и другие.

Еще 76 государств, расположенных в основном в Латинской Америке и Африке воздержались от голосования.

Решение Генассамблеи осуждает временную оккупацию РФ Крымского полуострова и города Севастополя. В ООН не признали аннексии территорий.

Перед голосованием заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов заявил, что проект резолюции по Крыму демонстрирует злоупотребление тематикой прав человека.

"Очевидно, что украинская делегация и ее покровители думают вовсе не о правах жителей этого российского региона, а о том, как бы вопреки их ясно выраженной воле оспорить статус Крыма под прикрытием правозащитной риторики", – цитирует дипломата ТАСС.

Загайнов подчеркнул, что поддержка резолюции станет поощрением опасных фантазий о наличии вооруженного конфликта на территории полуострова. Она также может создать почву для авантюр со стороны Киева.

О вынесении проекта резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму на Генеральную Ассамблею ООН сообщалось осенью 2017 года.