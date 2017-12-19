ГА ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму

19 декабря, 23:52
Фото: ТАСС/Imago/Li Rui
Генеральная Ассамблея ООН приняла большинством голосов резолюцию касательно состояния охраны прав человека в Крыму. Документ также осуждает якобы "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" на полуострове.
Текст резолюции предложен Украиной в соавторстве с 30 странами. Документ поддержали 70 государств, включая страны ЕС и США. Против высказались 26 стран, среди них РФ, Армения, Индия, Китай, Сербия и другие.
Еще 76 государств, расположенных в основном в Латинской Америке и Африке воздержались от голосования.
Решение Генассамблеи осуждает временную оккупацию РФ Крымского полуострова и города Севастополя. В ООН не признали аннексии территорий.
Перед голосованием заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов заявил, что проект резолюции по Крыму демонстрирует злоупотребление тематикой прав человека.
"Очевидно, что украинская делегация и ее покровители думают вовсе не о правах жителей этого российского региона, а о том, как бы вопреки их ясно выраженной воле оспорить статус Крыма под прикрытием правозащитной риторики", – цитирует дипломата ТАСС.
Загайнов подчеркнул, что поддержка резолюции станет поощрением опасных фантазий о наличии вооруженного конфликта на территории полуострова. Она также может создать почву для авантюр со стороны Киева.
О вынесении проекта резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму на Генеральную Ассамблею ООН сообщалось осенью 2017 года.
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