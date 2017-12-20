Госдума приняла закон о запрете выселять из общежитий семьи с детьми-инвалидами

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Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении закон о запрете выселять семьи с детьми-инвалидами из служебных жилых помещений или общежитий без предоставления им другого жилья.

Как передает Агентство "Москва", по действующему законодательству, без предоставления другого жилья запрещено выселять инвалидов первой или второй групп, инвалидность которых наступила в результате трудового увечья по вине работодателя, а также инвалидов первой или второй групп, инвалидность которых наступила из-за профессионального заболевания при исполнении трудовых обязанностей. Аналогичный запрет распространяется на инвалидов-военнослужащих, ставших инвалидами первой или второй групп после ранения, контузии или увечья во время несения военной службы.

"Предлагается дополнить данный закрытый перечень еще одной категорией граждан, которые нуждаются в социальной защищенности со стороны государства – семьями, имеющими детей-инвалидов", – сказано в пояснительной записке к новому закону.

Как полагают авторы законодательной инициативы, это позволит повысить степень правовой и социальной защищенности данной категории граждан.