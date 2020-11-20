Власти Забайкалья назвали хайпом новость в СМИ о снятии пассажиров с рейса ради главы края

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Информация о снятых с авиарейса пассажирах ради полета губернатора Забайкальского края Александра Осипова не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора, передает РИА Новости.

Ранее на сайте читинского СМИ появилась новость о том, что в местном аэропорту на четыре часа задержали рейс до Чары. Причина якобы была в том, что на пассажирском самолете улетел губернатор Осипов.

В пресс-службе главы края уточнили, что чиновник улетал с обычными пассажирами и был в самолете не один.

"Конечно, он был не один в самолете, вместе с пассажирами. Мы не понимаем, зачем это было надо "Чите.ру" так преподносить. Хайп или что? Неприятная ситуация и непонятно зачем", – заявил собеседник информагентства.

В правительстве Забайкальского края объяснили командировку Осипова тем, что он должен был осмотреть дороги, объекты культуры и образования самой отдаленной территории региона. Что касается задержанного рейса, то вылет не состоялся вовремя из-за технической неисправности, а пассажирам раздали горячее питание и напитки.

Ранее в СМИ раскритиковали главу Владимирской области Владимира Сипягина за то, что он уехал лечиться от коронавируса в Москву. Сам чиновник заявил, что отправился в частную клинику, чтобы не занимать место в региональном медучреждении.

