Власти Забайкалья назвали хайпом новость в СМИ о снятии пассажиров с рейса ради главы края

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Информация о снятых с авиарейса пассажирах ради полета губернатора Забайкальского края Александра Осипова не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора, передает РИА Новости.
Ранее на сайте читинского СМИ появилась новость о том, что в местном аэропорту на четыре часа задержали рейс до Чары. Причина якобы была в том, что на пассажирском самолете улетел губернатор Осипов.
В пресс-службе главы края уточнили, что чиновник улетал с обычными пассажирами и был в самолете не один.
"Конечно, он был не один в самолете, вместе с пассажирами. Мы не понимаем, зачем это было надо "Чите.ру" так преподносить. Хайп или что? Неприятная ситуация и непонятно зачем", – заявил собеседник информагентства.
В правительстве Забайкальского края объяснили командировку Осипова тем, что он должен был осмотреть дороги, объекты культуры и образования самой отдаленной территории региона. Что касается задержанного рейса, то вылет не состоялся вовремя из-за технической неисправности, а пассажирам раздали горячее питание и напитки.
Ранее в СМИ раскритиковали главу Владимирской области Владимира Сипягина за то, что он уехал лечиться от коронавируса в Москву. Сам чиновник заявил, что отправился в частную клинику, чтобы не занимать место в региональном медучреждении.
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