Песков отказался комментировать заявления ЕС по Азовскому морю

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини о намерении ЕС в скором времени принять меры из-за ситуации в Азовском море.

"Давайте все-таки Федерику Могерини будет комментировать министерство иностранных дел", – приводит слов Пескова ТАСС.

Ранее заявление Могерини прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, в Евросоюзе переоценивают свои возможности касательно рычагов давления на Россию.

Могерини ранее заявила, что в ЕС планируют в скором времени принять "целевые меры" в связи с ситуацией в Азовском море. Она пообещала обсудить это вопрос со странами и институтами ЕС, чтобы принять "целевые меры".

В Азовском море ситуация обострилась, когда Украина задержала российское рыболовецкое судно "Норд". А позже в украинской Госпогранслужбе сообщили, что в портах Бердянска и Мариуполя находятся 15 задержанных судов.

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря.