Могерини предупредила о "целевых мерах" ЕС в связи с ситуацией в Азовском море

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В Евросоюзе планируют в ближайшее время принять "целевые меры" в связи с ситуацией в Азовском море. Такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По словам Морегини, нынешняя ситуация "наносит вред не только украинской экономике, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран". Она пообещала обсудить это вопрос со странами и институтами ЕС, чтобы принять "целевые меры" в ближайшие дни или недели, передает ТАСС.

Могерини также подчеркнула, что Евросоюз ждет от России шагов для разрешения сложившейся ситуации. "Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море", − подытожила глава дипломатии ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проверки украинских судов российскими пограничниками в Азовском море выполняются в строгом соответствии с законодательством.

Ситуация в Азовском море обострилась в конце марта, когда Украина задержала российское рыболовецкое судно "Норд". А 15 ноября в Госпогранслужбе Украины сообщили, что в портах Бердянска и Мариуполя находятся 15 судов, задержанных "за незаконный заход в порты оккупированного Крыма".