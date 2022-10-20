Мишустин оценил созданную в РФ цифровую песочницу для детей

Фото: ТАСС/POOL/Александр Корольков

Российский премьер-министр Михаил Мишустин на столичной выставке "Сделано в России" осмотрел интерактивную песочницу для детей, положительно оценив этот проект. Об этом сообщает ТАСС.

Цифровая песочница позволяет детям задействовать мелкую моторику, что способствует улучшению памяти. Площадку можно использовать и с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Мишустин выслушал объяснения представителей проекта и проверил экспонат в деле.

"Мне кажется, замечательный проект", – отметил глава кабмина.

Отмечается, что подобные интерактивные песочницы Россия поставляет в более чем 50 государств, а в самой РФ ею пользуются порядка четырех тысяч заведений.

Ранее сообщалось, что в Курске создали проект "Время для мамы. Передышка", благодаря которому в городе будут организованы небольшие группы кратковременного присмотра за детьми и программы социально-психологического сопровождения родителей.

В проекте могут участвовать семьи, которые воспитывают детей с ОВЗ от 3 до 17 лет.

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