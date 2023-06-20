В Кремле прокомментировали визит госсекретаря США в Китай

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Китай вправе выстраивать суверенные отношения с другими государствами, подобные действия не направлены против российской стороны. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в КНР. Песков призвал не умалять значение выстраивания отношений между Пекином и Вашингтоном.

Вместе с этим он указал на высокий уровень стратегического партнерства России и Китая. По словам представителя Кремля, это может говорить о том, что отношения с другими странами не повлияют на сотрудничество Москвы и Пекина.

Ранее в американском Госдепе заявили, что Блинкен провел откровенные и конструктивные переговоры в Пекине с главой МИД Китая. На встрече политик США сообщил о важности дипломатии и поддержания открытыми каналов связи между государствами по всему спектру вопросов.