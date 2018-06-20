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20 июня 2018, 18:11

Политика

Матвиенко призвала не затягивать с изменением пенсионного возраста

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Валентина Матвиенко призвала не затягивать с изменением пенсионного возраста. Необходимо учесть конструктивные предложения противников проекта закона об изменении пенсионного законодательства при доработке законопроекта, но принять его нужно осенью, заявила спикер Совета Федерации.

"Что касается отложить – нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть", – сказала она, передает "Интерфакс".

Она также отметила, что каждый регион должен высказать свое отношение к законопроекту. По словам Матвиенко, "это должен быть диалог, в результате которого субъекты Федерации должны высказать свое отношение к этому проекту закона и свои замечания, предложения, которые они должны сформулировать".

16 июня 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

При этом большинство россиян высказались против предстоящих изменений. Повышение пенсионного возраста вызвало бурную реакцию в обществе.

Петиция против повышения пенсионного возраста в России набрала в интернете почти полтора миллиона подписей. Авторы обращения – общероссийское объединение профсоюзов. Они призывают президента и правительство начать широкое обсуждение потенциальных изменений с общественными организациями.

В организации уверены, что у властей есть и другие способы наполнить государственные фонды. Например, вывести россиян из так называемой "серой" зоны, чтобы все работодатели платили страховые взносы.

власть общество
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