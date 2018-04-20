Кремль обвинил США в создании трудностей с визами для российских пилотов

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил США в преднамеренном создании трудностей с визами для российских пилотов. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле заявили, что объективных причин для этого нет. "Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все сокращения (числа американских дипломатов в России – ред.) никоим образом не касались консульской секции", – сказал он. По словам Пескова, это "преднамеренное создание трудностей" полностью лежит на совести американских коллег.

19 апреля в "Аэрофлоте" подтвердили, что у персонала воздушных судов возникают проблемы с получением виз США. Ранее в российском МИД заявили, что РФ и США могут лишиться авиационного сообщения из-за трудностей с получением американских виз экипажами.

До этого в СМИ появлялась информация, что Россия может закрыть воздушное пространство для американских перевозчиков. 18 апреля российские власти продлили разрешение до 28 октября 2018 года.