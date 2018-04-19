"Аэрофлот" подтвердил наличие трудностей с получением виз США для своих экипажей

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В компании "Аэрофлот" подтвердили, что у персонала воздушных судов возникают проблемы с получением виз США.

"В "Аэрофлоте" подтверждают проблему с получением экипажами виз США", – сообщил представитель авиакомпании, передает ТАСС.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия и США могут остаться без авиационного сообщения из-за трудностей с получением американских виз экипажами "Аэрофлота".

В министерстве также напомнили, что обязанность заранее предоставлять визы для сотрудников воздушных судов четко прописана в российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года.

Кроме того, в СМИ неоднократно появлялась информация, что Россия может закрыть свое воздушное пространство для американских компаний. Однако 18 апреля Москва продлила разрешение до 28 октября 2018 года.

Также в мае Госдума планирует рассмотреть законопроект об ответных санкциях в адрес США. В частности, парламентарии готовы запретить ввоз в Россию из США сельскохозяйственную, алкогольную и табачную продукцию и лекарственные препараты. Также Россия, если закон примут, приостановит сотрудничество с США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.