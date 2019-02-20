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13:35

Путин призвал США оставить иллюзии о получении военного превосходства

власть политика

13:35

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Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин призвал США оставить иллюзии о получении глобального военного превосходства. Об этом он сообщил в ежегодном послании Федеральному собранию.

Также президент отметил, что Россия немедленно реализует свои планы по ответу на размещение ракет Штатов в Европе. По его словам, меры будут соответствовать угрозе США.

В начале выступления в Гостином дворе Путин подчеркнул, что нынешнее послание будет посвящено ряду вопросов внутреннего, социального и экономического развития. Президент отметил, что времени на раскачку у властей нет. Поэтому чиновникам, которые избегают ответственности, лучше уйти.

Оглашение послания началось в полдень 20 февраля.

Основные цитаты президента из послания к Федеральному собранию – в онлайн-трансляции портала Москва 24. Видео-трансляцию ведет телеканал Москва 24.

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власть политика

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