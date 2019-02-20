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08:48

Скрывающих доход депутатов предложили лишать мандатов

власть общество

08:48

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Забирать мандаты у депутатов, которые скрывают свои доходы, предложили в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в парламентских кругах.

Законопроект, в случае принятия которого депутатов, совершивших дорогие покупки за последние три года, обяжут подтвердить законность источников прибыли, уже разрабатывают в Госдуме. Отмечается, что требования планируют распространить и на членов семей парламентариев.

Проверкой сведений, предоставляемых членами обеих палат парламента, займутся специальные комиссии. Им будет доступна вся информация о счетах, операциях и вкладах физических лиц. Исключением не станут банковская и налоговая тайны.

В настоящее время органы исполнительной власти РФ уже несут ответственность за предоставление ложных сведений. Однако парламентариев наказывают лишь за неумышленные ошибки в декларациях. По словам экспертов, предлагаемые изменения сделают работу законодательных органов прозрачнее.

"Поскольку вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности парламентариев весьма сложный, требует конкретизации механизм их ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах", – уверен замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Аслан Юсуфов.

Обсуждение предложений по улучшению системы декларирования и разработке возможных наказаний за нарушения началось еще год назад. Тогда член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Анатолий Выборный отмечал, власти уделят пристальное внимание к сведениям о доходах сенаторов и депутатов.

власть общество

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