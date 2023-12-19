В РФ ограничат рост ставки по ипотеке при отказе граждан от ее страхования с 1 июля

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В РФ ввели ограничения на увеличение процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказа заемщика от страхования. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Подобную инициативу предложил российский Центробанк. Проект направлен на недопущение существенного роста ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого контракта.

В похожих случаях кредитор получит возможность увеличить процентную ставку по выданному кредиту только до уровня ставки, которая действовала на момент подписания договора по аналогичным кредитам, выданным на сопоставимых условиях без страхования. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Нововведение будет применяться к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты. По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамута, решение поможет защитить заемщика от резкого увеличения ставки.

15 декабря правительство РФ повысило с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых. Вместе с тем кабмин уравнял максимальный размер подобной ипотеки для всех регионов, установив везде лимит в 6 миллионов рублей.

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