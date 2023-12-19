19 декабря, 14:31Политика
Путин отметил работу российских военных всех уровней в ходе СВО
Фото: kremlin.ru
2023 год был напряженным для российской армии, однако все профессионально и мужественно решали задачи спецоперации. Об этом Владимир Путин заявил на коллегии Минобороны РФ.
Президент отметил работу российских солдат и офицеров, а также командиров всех уровней. Путин подчеркнул, что военные РФ обеспечивают суверенитет государства на глобальном уровне, ракетно-ядерный паритет и стратегическую безопасность страны.
ВС РФ поддерживали боеготовность, системно и строго по плану проводили учебу, а также решали мобилизационные, технические и кадровые вопросы, отметил президент.
Вместе с тем Путин заявил о поддержке от граждан и патриотическом настрое большинства россиян.
"Конечно, особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны и единство, сплоченность людей разных национальностей, вероисповеданий", – сказал он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной, которую США начали против российской стороны. Он призвал Вашингтон осознать свою ответственность за поддержку Киева и понять, что Штаты своими действиями только продлевают конфликт.
До этого Путин заявил, что уверен в победе Москвы в проводимой на Украине спецоперации. Выступая на "Итогах года", глава государства указал, что к украинскому конфликту привело стремление Запада подойти к российским границам.
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