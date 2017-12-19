Правительство распределило 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям в регионах

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Семь миллиардов рублей распределили на социальные доплаты к пенсии в 13 регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев, сообщает "Газета.ru".

Доплаты получат 424 тысячи неработающих пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума. Средний размер дополнительных выплат составит от 2,351 тысячи до 8,414 тысячи рублей.

Доплаты получат пенсионеры из Коми, Якутии, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Архангельской, Магаданской, Московской, Мурманской и Сахалинской областей, а также Чукотского и Ненецкого автономных округов и Еврейской автономной области.

В 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии достиг 8,8 тысячи рублей. Неработающим пенсионерам положена социальная доплата до уровня ПМП в регионе проживания. В 2017 году ее получали 3,9 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России перечислит в банки причитающиеся гражданам пенсии до Нового года. Уже в первых числах января пенсионеры смогут получить деньги.