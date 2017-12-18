Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года

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Пенсионный фонд России перечислит в банки причитающиеся гражданам пенсии до Нового года, и уже в первых числах января пенсионеры смогут получить их.

Как рассказал глава ПФР Антон Дроздов, с 1 января 2018 года пенсия по достижении возраста будет проиндексирована на 3,7 процента и в среднем по России составит 14 тысяч рублей, передает ТАСС.

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2018 году. Кроме того, устанавливается единый индекс роста страховых пенсий в размере, превышающем величину инфляции.

Таким образом, с 1 января стоимость пенсионного коэффициента увеличивается на 1,037 и составит 81,49 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии также индексируется на 1,037 – до 4982,9 рубля.