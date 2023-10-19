В России создадут Международный центр по борьбе с отмыванием и финансированием терроризма

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Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании в России Международного центра оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в документе отмечается, что Росфинмониторинг может вносить в проект, уже одобренный правительством РФ, изменения, которые существенным образом не скажутся на соглашении.

Ранее Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену, он также предусматривает ужесточение ответственности за терроризм.

Действия, расцениваемые как госизмена, в том числе шпионаж, выдача сведений, составляющих гостайну, и другие, могут быть наказаны пожизненным лишением свободы. До этого наказание за госизмену в РФ предусматривало лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

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