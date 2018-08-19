Песков оценил переговоры Путина и Меркель

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель были обстоятельными. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Переговоры были длительные. Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера (перед началом беседы)", − сказал он, передает РИА Новости.
Песков также отметил, что стороны не ставили цель достигнуть договоренностей. Тем не менее, по словам пресс-секретаря, это была очень полезная своевременная встреча по целому ряду актуальных и активно развивающихся вопросов.
Переговоры Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель состоялась накануне в Берлине. Встреча лидеров длилась три часа.
Перед началом переговоров Путин и Меркель вышли к журналистам, чтобы обозначить темы, которые они намерены затронуть в ходе встречи. Среди них: ситуация в Сирии, конфликта на Украине, иранская ядерная программа, двусторонние темы, в том числе проект "Северный поток-2".
На встрече также присутствовал помощник президента России Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кроме того, Путин и Меркель продолжительное время общались один на один. Телеканалы продемонстрировали, как лидеры двух государств общаются без переводчиков в парке резиденции.
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