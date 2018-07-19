МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра Свиридова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы от партии "Справедливая России" Ильи Свиридова. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

"Рассмотрев заявления кандидата на должность мэра Москвы И.Свиридова о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы Свиридова в количестве шести человек", – отметила член МГИК Рима Кузнецова, передает Агентство "Москва".

Среди зарегистрированных – Виктория Алейникова, Валерий Даниловцев, Андрей Куликов, Валерий Пономорев, Татьяна Пчелинцева, Сергей Чаплинский.

Ранее сообщалось, что из 33 человек, заявивших о своем желании принять участие в выборах мэра Москвы, 12 июля МГИК зарегистрировала четверых. Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец, Михаил Дегтярев представляет ЛДПР, Вадим Кумин выдвигается в мэры от КПРФ, а Илья Свиридов – от "Справедливой России".

Документы с необходимым количеством подписей муниципальных депутатов и избирателей приняли у пятерых претендентов. Однако Михаилу Балакину от партии "Союз горожан" в регистрации отказали, так как из 112 подписей, которые он предоставил в Мосгоризбирком, три были отозваны.