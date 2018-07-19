МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра Свиридова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы от партии "Справедливая России" Ильи Свиридова. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
"Рассмотрев заявления кандидата на должность мэра Москвы И.Свиридова о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы Свиридова в количестве шести человек", – отметила член МГИК Рима Кузнецова, передает Агентство "Москва".
Среди зарегистрированных – Виктория Алейникова, Валерий Даниловцев, Андрей Куликов, Валерий Пономорев, Татьяна Пчелинцева, Сергей Чаплинский.
Ранее сообщалось, что из 33 человек, заявивших о своем желании принять участие в выборах мэра Москвы, 12 июля МГИК зарегистрировала четверых. Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец, Михаил Дегтярев представляет ЛДПР, Вадим Кумин выдвигается в мэры от КПРФ, а Илья Свиридов – от "Справедливой России".
Документы с необходимым количеством подписей муниципальных депутатов и избирателей приняли у пятерых претендентов. Однако Михаилу Балакину от партии "Союз горожан" в регистрации отказали, так как из 112 подписей, которые он предоставил в Мосгоризбирком, три были отозваны.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: