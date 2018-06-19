Форма поиска по сайту

19 июня 2018

В Кремле прокомментировали вопрос о помиловании режиссера Сенцова

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Общественный резонанс не сможет повлиять на вступившее в силу решение суда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение российских деятелей культуры с просьбой помиловать осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Безусловно, мы видели в прессе сообщения о том, что в очередной раз ряд деятелей культуры выступили с призывом к президенту Путину, – цитирует представителя Кремля РИА Новости. – Но вы знаете, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным, вот из этого нужно исходить."

Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно высказывал свою точку зрения по этой теме и отвечал на соответствующие вопросы.

Ранее посольство России в США ответило на призыв Вашингтона освободить нескольких заключенных в РФ. В перечне упоминался режиссер Олег Сенцов, осужденный за попытку организации теракта в Крыму. В дипломатическом представительстве заявили, что у Штатов нет морального права требовать от Москвы подобных вещей и вмешиваться во внутренние дела страны. США сами активно преследуют россиян на территориях третьих стран, напомнили в посольстве.

