Посольство России отказало США в праве требовать освободить осужденных

19 июня 2018, 09:11
Фото: ТАСС/imago stock&people
Посольство России в США ответило на требования Вашингтона по освобождению осужденных в РФ. Диппредставительство заявило, что у властей Штатов нет морального права выдвигать Москве подобные требования.
"Россия неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские "призывы" с Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с нашим законодательством за различные тяжкие преступления. Официальный представитель госдепа и ряд американских законодателей, синхронно озвучившие сегодня эти требования, не могут не знать нашу принципиальную позицию", – отмечается в записи посольства на странице в Facebook.
Некоторых из упомянутых в последних заявлениях Вашингтона людей осудили за терроризм, напомнили в дипломатическом представительстве.
"Не могут быть террористы "плохими" в США и "хорошими" – в России. Так мы никогда не победим терроризм. Стремление создать "островок безопасности" в своей стране за счет других государств – бессмысленная затея", – сказано в заявлении.
По мнению дипломатов, Вашингтон манипулирует борьбой за свободу совести, вероисповедания и демократические ценности в своих интересах. При этом США ведут постоянную охоту за россиянами в третьих странах, добавили в посольстве. Дипломаты предложили Вашингтону освободить осужденных граждан РФ и вернуть их на родину. В представительстве напомнили о летчике Константине Ярошенко и бизнесмене Викторе Буте.
Ранее Госдеп США выразил обеспокоенность ростом количества политических заключенных в РФ. Ведомство призвало Москву освободить украинцев Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимира Балуха, правозащитника Оюба Титиева и иеговиста Денниса Кристенсена.
Кинорежиссера Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Такой же срок получил член националистической организации "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона" (запрещена в РФ) Станислав Клых. Владимира Балуха осудили на 3,5 года лишения за незаконный оборот оружия. Украинского военного Александра Шумкова арестовали из-за членства в запрещенном в России "Правом секторе".Главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" (организация, выполняющая функции иноагента) Оюба Титиева заключили под стражу по обвинению в хранении 180 граммов марихуаны.
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