Захарова рассказала, ругает ли Лавров своих сотрудников

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Многозначительный взгляд министра иностранных дел России Сергея Лаврова – лучший способ выразить недовольство. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на свой странице в Facebook.
Она выложила ролик с конференции в Душанбе 19 мая, на которой Лавров обратил внимание на поведение корреспондента BBC. Когда дипломат выступал на трибуне, к нему подбежал сотрудник СМИ с микрофонами BBC и "Радио свобода" (входит в список иноагентов) и, прервав спикера, начал устанавливать их на стол.
"Это BBC такие манеры практикует?" – сыронизировал министр, улыбнулся и продолжил речь.
В подписи к ролику Захарова вспомнила некогда прозвучавший в ее адрес вопрос телеведущего Тиграна Кеосаяна о том, ругает ли Лавров своих сотрудников.
"После того, как Сергей Викторович вот так молча посмотрит, понимаешь, что лучше бы ругал", – написала официальный представитель МИД.
Ранее Лавров заявил, что ему не скучно на посту главы ведомства из-за быстро происходящих изменений в мире. Он отметил, что за годы в качестве постпреда РФ при ООН и главы МИД РФ отметил серьезные изменения в США.
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