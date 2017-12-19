Лавров открыл мемориальную доску российскому послу Андрею Карлову

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Министр иностранных дел Сергей Лавров открыл мемориальную доску Герою РФ, российскому послу в Турции Андрею Карлову во вторник, 19 декабря.
"Посол Карлов был товарищем, был близким другом, был одним из лучших наших дипломатов. Незадолго до его смерти мы были в Турции, Андрей принимал президента РФ и получил очень высокую оценку за свой беззаветный труд, высочайший профессионализм, умение поставить служение родине превыше всего остального", – сказал Лавров, передает ТАСС.
Глава МИД отметил, что Карлов был наставником для многих дипломатов. Он был отзывчивым и добрым человеком и всегда был готов прийти на помощь.
Посол внес весомый вклад в развитие отношений России с Турцией и Северной Кореей. Открытие мемориала – еще один шаг в увековечивании его памяти, отметил министр.
На церемонии присутствовали также заместитель мэра Москвы Леонид Печатников, вдова Андрея Карлова Марина Михайловна, сын Геннадий и мать посла Мария Александровна. Они возложили цветы к мемориальной доске.
Плиту с портретом дипломата установили на доме, в котором жил Карлов с 2011 года, по адресу: улица Петрозаводская, 24, корпус 2.
19 декабря 2016 года Андрея Карлова застрелил вооруженный мужчина во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. Ранее сообщалось, что в турецкие правоохранители задержали бывшего полицейского Рамазана Юджеля, подозреваемого в причастности к убийству посла.
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