19 марта, 13:40Происшествия
Куренков и Орлов доложили Путину о ситуации с обвалом на руднике "Пионер"
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Амурской области"
Владимир Путин заслушал доклады министра чрезвычайных ситуаций РФ Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по поводу ситуации с обвалом на руднике "Пионер". Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер распорядился принять все необходимые меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы. Вместе с тем Путин поручил оказать экстренную помощь всем пострадавшим, заключил Песков.
Обрушение горных пород на участке подземных работ произошло 19 марта на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области.
В результате этого на связь перестали выходить 13 горняков. Также оказались заблокированы входы в рудник. Факт обвала подтвердили власти Зейского района.
В СМИ также писали, что объем завалов на руднике "Пионер" составляет 9 тысяч кубометров. В оперативных службах сообщали, что на место происшествия прибыли около 40 горноспасателей, еще девять находятся в пути.
На фоне ситуации Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований безопасности при ведении работ". Проверку организовали прокуратура Зейского района, а также региональное управление СК РФ.
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