Госдума оценила законопроект о переводе часов

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов раскритиковал предложение коллеги вернуть в России сезонный перевод времени.

"Мнение очень простое: не надо переводить время. Уже, наоборот, доказано, что это наносит вред здоровью. Это право депутата вносить проект. Но принимать такой закон не нужно. Вреда больше, чем пользы", – цитирует Тумусова RT.

Законопроект о возвращении сезонного перевода времени внес в Госдуму депутат Андрей Барышев. Он полагает, что это положительно отразится на здоровье россиян, повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда.

В пояснительной записке сказано, что проект предусматривает ежегодный перевод часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 02:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 03:00 на один час назад.