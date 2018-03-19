Путин набрал рекордное количество голосов на выборах президента

Владимир Путин набрал рекордное количество голосов по сравнению с предыдущими выборами президента России, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

У действующего президента 56 миллионов 206 тысяч 514 голосов. "Это абсолютный рекорд за последние выборы президента Российской Федерации". – цитирует Булаева Агентство "Москва".

В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что у ЦИК по закону есть 10 дней для окончательного определения итогов выборов.

Явка на выборах главы государства по данным на 10:45 мск составляет 67,49%. Путин по итогам обработки 99,92% протоколов набрал 76,66 процента голосов.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский.