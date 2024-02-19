Путин поддержал идею о выплатах для жителей осажденного Севастополя

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал инициативу главы Севастополя Михаила Развозжаева об организации выплат для жителей и его защитников по случаю 80-летней годовщины освобождения города. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Там указано, что 19 февраля в Кремле состоялась встреча Путина и Развозжаева, на которой последний рассказал об итогах социально-экономического развития города за 2023 год. Во время разговора глава Севастополя напомнил российскому лидеру, что 9 мая 2024 года будет отмечаться 80-летие освобождения города от фашистов.

Развозжаев попросил президента дать поручение российскому правительству о создании оргкомитета по празднованию даты. Также он выступил с предложением назначить выплаты из президентского фонда для людей – жителей осажденного Севастополя и тех, кто получил медали за оборону и освобождение города. По словам Развозжаева, их "немного осталось".

"Хорошо, так и сделаем. Правильно", – ответил Путин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получат от столичного правительства выплату к 9 мая. Материальная помощь в размере шести тысяч рублей поступит более 1,7 тысячи севастопольцев, указал мэр.

Собянин подписал документ о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы