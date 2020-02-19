В Госдуму внесли поправки в закон о бюджете на 2020–2022 годы

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Поправки в закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы внесли в Госдуму, сообщает RT.

Изменения предложило правительство России для реализации мер из послания президента Федеральному собранию.

Так, планируется дополнительно выделить более 2 триллионов рублей для финансирования социальных инициатив. Кроме того, при формировании поправок учли решение о приобретении правительством пакета Сбербанка.

Также поправки подразумевают сохранение профицита бюджета страны на уровне 0,8% ВВП. Увеличение доходов составит 214 миллиардов рублей.

15 января в "Манеже" президент России Владимир Путин огласил свое 16-е послание Федеральному собранию. В частности, на нем он предложил обсудить поправки в Конституцию.

17 февраля срок предоставления идей об изменениях в основном законе продлили до 2 марта. Ранее Путин поручил подготовку к голосованию по поправкам в Конституции. День голосования объявили выходным днем.