Медведев предостерег губернаторов от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Александр Астафьев

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с губернаторами предостерег их от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора.

Ситуацию, когда тариф вырос, а люди не замечают каких-либо позитивных изменений в этой сфере, глава правительства назвал дискредитацией работы губернаторов. "Вот это категорически недопустимо, и ровно этим нужно заниматься", − цитирует Медведева "Российская газета". По словам премьера, "если преобразования идут, система должна меняться, людям должно становиться лучше от этого".

Медведев также напомнил собравшимся об их индивидуальной ответственности как глав российских регионов.

Ранее премьер-министр заявил, что правительство не намерено изымать у бизнеса сверхдоходы. По его мнению, участие предпринимателей в реализации нацпроектов должно основываться на рыночных принципах,