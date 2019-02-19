Медведев предостерег губернаторов от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Александр Астафьев
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с губернаторами предостерег их от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора.
Ситуацию, когда тариф вырос, а люди не замечают каких-либо позитивных изменений в этой сфере, глава правительства назвал дискредитацией работы губернаторов. "Вот это категорически недопустимо, и ровно этим нужно заниматься", − цитирует Медведева "Российская газета". По словам премьера, "если преобразования идут, система должна меняться, людям должно становиться лучше от этого".
Медведев также напомнил собравшимся об их индивидуальной ответственности как глав российских регионов.
Ранее премьер-министр заявил, что правительство не намерено изымать у бизнеса сверхдоходы. По его мнению, участие предпринимателей в реализации нацпроектов должно основываться на рыночных принципах,
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.