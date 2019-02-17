Правительство не намерено изымать у бизнеса сверхдоходы – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дмитрий Медведев опроверг информацию об имеющихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса, сообщает "Интерфакс".

"Нет, тут никто им не обещал ничего забирать", – отреагировал премьер на фразу ведущей телеканала НТВ о том, что бизнесу сначала обещали забрать сверхдоходы, а затем вовлечь в инвестиционные проекты.

Глава правительства также отметил, что участие бизнеса в реализации нацпроектов должно основываться на рыночных принципах и вызывать интерес к участию в них.

"Уже сейчас отобраны десятки проектов на очень значительные суммы", – заявил Медведев, добавив, что сейчас на рассмотрении находятся бизнес-проекты на общую сумму порядка 12 триллионов рублей.

В сентябре это же предложение опроверг министр финансов РФ Антон Силуанов. Он сообщил, что у бизнеса в стране не будут изымать свердоходы, как бы ни хотелось получить дополнительные ресурсы в бюджет.