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16:19

Правительство не намерено изымать у бизнеса сверхдоходы – Медведев

власть экономика

16:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дмитрий Медведев опроверг информацию об имеющихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса, сообщает "Интерфакс".

"Нет, тут никто им не обещал ничего забирать", – отреагировал премьер на фразу ведущей телеканала НТВ о том, что бизнесу сначала обещали забрать сверхдоходы, а затем вовлечь в инвестиционные проекты.

Глава правительства также отметил, что участие бизнеса в реализации нацпроектов должно основываться на рыночных принципах и вызывать интерес к участию в них.

"Уже сейчас отобраны десятки проектов на очень значительные суммы", – заявил Медведев, добавив, что сейчас на рассмотрении находятся бизнес-проекты на общую сумму порядка 12 триллионов рублей.

В сентябре это же предложение опроверг министр финансов РФ Антон Силуанов. Он сообщил, что у бизнеса в стране не будут изымать свердоходы, как бы ни хотелось получить дополнительные ресурсы в бюджет.

власть экономика

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