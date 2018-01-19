Предвыборный штаб Путина готов передать подписи в ЦИК на следующей неделе

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Избирательный штаб Владимира Путина будет готов передать собранные в его поддержку подписи в Центризбирком РФ на следующей неделе, заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Однако, по его словам, сначала штаб намерен поставить в известность своего кандидата, "потому что такие знаковые шаги в предвыборной кампании должны быть не иначе, как по согласованию", сообщает РИА Новости.

Кондрашов добавил, что по закону сдача подписей в ЦИК не требует присутствия ни самого кандидата, ни сопредседателей его избирательного штаба. Сдать подписи могут доверенные лица.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует брать отпуск до президентских выборов.