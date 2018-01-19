Путин провел совещание с членами Совбеза

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участники совещания обсудили текущие внутрироссийские вопросы социально-экономической повестки дня, сообщает РИА Новости.
Также члены Совбеза обменялись мнениями по недавнему принятию парламентом Украины закона о реинтеграции Донбасса, отметив, что это может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования.
"В этом контексте была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и нормандского формата", – отметил Песков. Кроме того, на совещании поднималась тема подготовки Конгресса национального сирийского диалога в Сочи.
На совещании присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и спецпредставитель президента Сергей Иванов.
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