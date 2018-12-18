Путин разрешил блокировать опасные для детей сайты

Закон о защите детей от опасной для жизни информации в интернете подписал Владимир Путин. Документ появился на официальном портале правовой информации.
Прежде закон одобрил Совет Федерации. Отныне основанием для включения в реестр запрещенных ресурсов станет наличие информации, представляющей опасность для жизни детей. Блокировка таких сайтов должна помочь правоохранителям собрать доказательства, необходимые для расследования ЧП с подростками.
Подписанный президентом документ предусматривает изменение срока, отведенного владельцу ресурса на прекращение доступа к сайту. Если он получит сообщение о включении страницы в реестр запрещенных, он должен будет незамедлительно ограничить доступ.
На рассмотрение нижней палаты парламента документ внесла Ирина Яровая. Изменения закрепят в Федеральном законе "Об информационных технологиях и защите информации".
Ранее сообщалось, что инициативу также приняли в трех чтениях Госдумы. До этого запрет касался только информации, "побуждающей" детей к причинению вреда здоровью.
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