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18 декабря, 17:04

Путин разрешил блокировать опасные для детей сайты

власть общество

18 декабря, 17:04

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Фото: depositphotos/PedroPlayaPic

Закон о защите детей от опасной для жизни информации в интернете подписал Владимир Путин. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Прежде закон одобрил Совет Федерации. Отныне основанием для включения в реестр запрещенных ресурсов станет наличие информации, представляющей опасность для жизни детей. Блокировка таких сайтов должна помочь правоохранителям собрать доказательства, необходимые для расследования ЧП с подростками.

Подписанный президентом документ предусматривает изменение срока, отведенного владельцу ресурса на прекращение доступа к сайту. Если он получит сообщение о включении страницы в реестр запрещенных, он должен будет незамедлительно ограничить доступ.

На рассмотрение нижней палаты парламента документ внесла Ирина Яровая. Изменения закрепят в Федеральном законе "Об информационных технологиях и защите информации".

Ранее сообщалось, что инициативу также приняли в трех чтениях Госдумы. До этого запрет касался только информации, "побуждающей" детей к причинению вреда здоровью.

Детей оградят от опасной информации в интернете

власть общество

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