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Москва 24

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Общество

14:02

Кремль не вмешивается в дела "Яндекса", но следит за решениями компании – Песков

власть общество

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Изменения в структуре управления "Яндекса" не согласовывались с Кремлем, однако компания находится в зоне особого внимания государства. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что корпоративные решения руководства компании не требуют никакого согласования с администрацией президента. При этом в Кремле "с большим вниманием следят за этими решениями", поскольку "Яндекс" является важнейшей компанией для "инновационного будущего и развития нашей экономики".

Представитель Кремля также выразил удовлетворение тем, что "Яндекс" осознает свою "особую ответственность" и понимает, что находится в зоне пристального интереса государства.

"Мы внимательно следим за этими процессами, не имеем никакого права в них вмешиваться. Самим компаниям решать, какую корпоративную модель управления им применять", – заключил Песков.

Ранее совет директоров "Яндекса" решил создать некоммерческий Фонд общественных интересов, которому будет передана часть управленческих функций. Фонд будет согласовывать передачу акций, существенной интеллектуальной собственности, а также персональных данных пользователей. Он получит право временно отстранять генерального директора российского "Яндекса".

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