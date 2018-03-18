Более 97 тысяч избирательных участков работают в России – ЦИК

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Все избирательные участки – более 97 тысяч – работают в России, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Она уточнила, что из них около 48 тысяч городских участков и более 48 тысяч сельских. В ближайшее время на Чукотке и Камчатке избирательные участки закроются для подсчета голосов, добавила Памфилова.

Последний участок закроется на территории Калининградской области в 21:00 мск. После этого будут подведены предварительные итоги голосования. В списках для голосования, по состоянию на 10:00, числятся 107 миллионов 200 тысяч избирателей, пояснила глава ЦИК. В списки для голосования внесли и более 1,5 миллиона проживающих за рубежом избирателей.

Число новых избирателей на выборах президента может достичь 7 миллионов человек, заявила Памфилова. "Посмотрим, кто из них придет – это их право", – передает ее слова РИА Новости.

Все субъекты РФ оснащены цифровыми каналами связи для быстрой передачи данных из территориальных комиссий в Центризбирком, отметила Памфилова. "Именно цифровые каналы связи определяют скорость передачи информации из территориальных комиссий в Центризбирком. В 2012 году только 32 были оснащены цифровыми каналами связи, еще в прошлом году – 53 процента, а сегодня – 100 процентов, то есть все", – цитирует ее Агентство "Москва".

В выборах президента участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России", Борис Титов от Партии роста, Григорий Явлинский от "Яблока", а также самовыдвиженец – Владимир Путин.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!