Песков рассказал, будет ли Путин смотреть хоккей

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков усомнился в том, что Владимир Путин сможет посмотреть полуфинальный матч хоккейного Олимпийского турнира Россия – Швеция.
"Не думаю", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля уточнил, что глава РФ проводит переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Ожидается, что политики выступят с заявлениями для прессы.
На предположение журналистов о том, что Путин и Лукашенко вместе могли бы посмотреть матч, он заявил: "Нет, они же потом продолжат общение".
Ранее российский лидер сообщил, что совместно с президентом Белоруссии примет участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. Путин отмечал, что они с Лукашенко поговорят и о региональной ситуации, оценят, как идет военное сотрудничество.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: