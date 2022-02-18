Песков рассказал, будет ли Путин смотреть хоккей

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков усомнился в том, что Владимир Путин сможет посмотреть полуфинальный матч хоккейного Олимпийского турнира Россия – Швеция.

"Не думаю", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что глава РФ проводит переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Ожидается, что политики выступят с заявлениями для прессы.

На предположение журналистов о том, что Путин и Лукашенко вместе могли бы посмотреть матч, он заявил: "Нет, они же потом продолжат общение".

Ранее российский лидер сообщил, что совместно с президентом Белоруссии примет участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. Путин отмечал, что они с Лукашенко поговорят и о региональной ситуации, оценят, как идет военное сотрудничество.