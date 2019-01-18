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13:08

Молодых туристов поддержат льготами

власть туризм общество

13:08

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Фото: depositphotos/shuterdima

В Госдуме подготовили законопроект, который предлагает сделать молодежный туризм приоритетным направлением в России. Согласно документу, для молодых путешественников разработают различные льготы, специальные программы и предложения. Автором инициативы стала депутат Наталья Кувшинова.

Сначала законопроект рассмотрят в экспертном совете "Единой России", а затем внесут в Госдуму, сообщает RT.

Документ предлагает внести в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" новое понятие – "молодежный туризм". Речь идет о туризме организованных групп или индивидуальных путешественников в возрасте от 14 до 30 лет, уточняется в проекте. Это направление туризма должно стать одним из приоритетных в России, считает Кувшинова.

По ее мнению, можно будет не только развивать малобюджетные туристические продукты, основанные на новых информационных технологиях, но и поддержать регионы, которые захотят создать условия для молодежного туризма. Это привлечет дополнительные средства в экономику населенных пунктов по всей России, подчеркнула депутат.

Кувшинова уточнила, что нынешний законопроект – только первый шаг и в будущем "предстоит еще немало работы с правительством, профильными министерствами, регионами по разработке конкретных механизмов развития туристической сферы для молодежи". В частности, необходимо создать систему льгот, которыми смогут пользоваться молодые путешественники, добавила она.

Ранее идею "молодежного туризма" поддержали в министерстве культуры. Эту инициативу также одобрил Ростуризм.

власть туризм общество

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