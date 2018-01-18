Песков заявил, что никогда не говорит неправду

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никогда не обманывает.

Свои слова он озвучил в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 24". "Нет", – ответил Песков на вопрос о том, говорит ли он когда-либо неправду.

Ранее ведущая программы опубликовала видеофрагмент, где пресс-секретарь рассказал, чего больше всего не любит президент Владимир Путин.

Песков также опроверг предположение о том, что подсказывает главе государства яркие выражения или шутки. Свой пост он считает "удачей всей жизни". Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что не относится ни к силовикам, ни к либералам. Себя он называет "государственным служащим". По словам Пескова, о дальнейшей карьере после выборов он пока не думал.