Песков заявил, что никогда не говорит неправду

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никогда не обманывает.
Свои слова он озвучил в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 24". "Нет", – ответил Песков на вопрос о том, говорит ли он когда-либо неправду.
Ранее ведущая программы опубликовала видеофрагмент, где пресс-секретарь рассказал, чего больше всего не любит президент Владимир Путин.
Песков также опроверг предположение о том, что подсказывает главе государства яркие выражения или шутки. Свой пост он считает "удачей всей жизни". Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что не относится ни к силовикам, ни к либералам. Себя он называет "государственным служащим". По словам Пескова, о дальнейшей карьере после выборов он пока не думал.
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