Песков рассказал, что Путин не любит больше всего

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что больше всего не любит российский лидер.
"Ложь и некомпетентность", – сказал Песков, отвечая на вопрос ведущей телеканала "Россия 1" Наили Аскер-заде.
Во время интервью Песков также опроверг предположение, что он подсказывает президенту яркие выражения или шутки. "Нет! Что вы!" – заверил пресс-секретарь. Свою должность он назвал "удачей всей жизни". Пресс-секретарь также заявил, что не относится ни к силовикам, ни к либералам и называет себя "государственным служащим".
На вопрос о дальнейшей карьере после выборов он заявил, что пока даже не задумывался об этом.
В поддержку выдвижения Путина собрано более миллиона подписей избирателей. Для регистрации кандидатом Путину нужно было собрать не менее 300 тысяч подписей граждан. Сбор начался 5 января, он проходит в 267 населенных пунктах во всех 85 субъектах РФ.
Президентская кампания официально стартовала 18 декабря, а выборы назначены на 18 марта 2018 года.
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